В "Медицинском городе" пациенту помогли победить редкую опухоль

После выхода на пенсию тюменец прошел плановый медицинский осмотр. Все началось с обычного рентгена легких. На снимке обнаружилась "точечка" в легком — на первый взгляд, незначительное образование. Однако всего за неделю оно увеличилось в размерах с 4 до 6 сантиметров. Диагноз: нейроэндокринная злокачественная опухоль легкого.

Учитывая серьезные сопутствующие заболевания (ранее пациент перенес инфаркт, ему делали шунтирование и стентирование), лечение требовало высокой осторожности и профессионализма. Несмотря на все риски, специалисты Медицинского города приняли решение провести 6 курсов химиотерапии. Уже после трех из них наблюдалась положительная динамика, а в завершение — коллеги успешно провели операцию по удалению опухоли.

"На фоне химиотерапии его опухоль полностью заместилась соединительной тканью. По результатам морфологического исследования, после операции у пациента в организме не осталось раковых клеток", — рассказала врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии №2 Шкуратова Влада Владимировна.

Спустя три года после постановки диагноза, мужчина полностью здоров, - сообщает КП-Тюмень.

Доктор Шкуратова подчеркивает, что именно своевременное обращение к врачу и прохождение диспансеризации сыграли ключевую роль в благополучном исходе.