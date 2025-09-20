Кабаны мешают работе тюменских аграриев

– В этом году Ярковский округ не засеял из-за кабанов 1 800 гектаров. Но и там, где хлеб вырос, потери значительные. Животных стало очень много, они ходят табунами по 30–50 голов. Сейчас уборочная: комбайны приходят, а убирать нечего, все сожрано, потравлено, – рассказала главный агроном Тюменского межрайонного отдела ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Нурания Шарыгина.

Ситуация особенно тяжелая в хозяйствах: "Покровское", "Артамоновский", СХПК "Тараканова", КФХ Олега Табанакова. У последнего шесть гектаров овса кабаны уничтожили полностью. Есть потери и у агрофирмы "Междуречье".

Какой выход из этой ситуации? На пресс-конференции губернатора ярковские журналисты задали этот вопрос Александру Моору. Он назвал проблему с кабанами известной, старой и пообещал выдать охотникам необходимое количество лицензий.

Законодательные препятствия в борьбе с кабанами создают серьезный тупик для фермеров. Губернатор Александр Моор предложил решение через договоренность аграриев с охотниками, однако ситуация оказалась сложнее. Федеральные нормы подсчета численности кабанов существенно занижают реальные цифры: если на полях насчитывается 500 животных, официально регистрируют лишь 50. Это приводит к выдаче десятков лицензий вместо необходимых сотен, - сообщает Тюменская область сегодня.

Кабан не входит в перечень животных с установленными лимитами добычи, а защита посевов считается обязанностью самих фермеров. При этом большая часть охотничьих угодий находится в частных руках, а стоимость путевки для охоты достигает 15 тысяч рублей – сумма, недоступная для большинства сельских жителей. Государственные органы не предоставляют эффективных решений: департамент АПК молчит, а Россельхознадзор заявляет, что тема находится вне их компетенции.