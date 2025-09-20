Более 23-х тысяч тюменских первоклассников посвятят в пешеходы

В первый месяц учебного года первоклассники изучали правила дорожной безопасности на классных часах, а также вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Теперь они знают, где нужно переходить проезжую часть, какие опасные ситуации могут ожидать на пешеходном переходе, и что нужно сделать, чтобы избежать этих "дорожных ловушек".

Каждому юному пешеходу вручается специальное свидетельство с призывом всегда быть внимательным на дороге за подписями директора департамента образования и науки Тюменской области и руководителя Госавтоинспекции региона. На оборотной стороне свидетельства первоклассники вместе с родителями нарисуют безопасный маршрут "дом-школа-дом", - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В большинстве школ вручение свидетельств пройдет торжественно: в форме праздников, конкурсов, с участием родителей, общественности и автоинспекторов.

В сентябре, благодаря совместным усилиям всех субъектов профилактики, детская аварийность в Тюменской области снижается.