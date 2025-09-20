В литературной гостиной презентовали новую книгу тюменского автора

Презентация новой книги Анны Панковой "Сочинения на свободную тему" прошла в литературно-музыкальной гостиной Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева. Автор сама прочла свои стихи, а затем прозвучала песня о творчестве Булата Окуджавы в исполнении Алексея Панкова.

Книга включает шесть циклов лирических стихов и 25 литературных очерков, этюдов и эссе. Издание представлено на конкурс "Книга года-2025".

"Для меня эта книга, как мой шестой ребенок, которого я вынашивала долгие годы и явила свету после 70 лет. Она выросла под моим сердцем, как любое дитя, и сегодня я готова представить новорожденного читателям. Мои друзья говорят, что эта книга помогает жить, и я надеюсь, что она станет путеводной звездой для тех, кто будет ее читать", - поделилась Анна Панкова.



Среди гостей презентации была и Тамара Светличная, постоянный посетитель библиотеки и ценитель литературы. "Я всегда с большим интересом посещаю подобные мероприятия, — отметила пенсионерка. — Библиотека для меня — второй дом, здесь особая атмосфера. А любовь к поэзии, к слову — это великая сила, которая всегда будет рядом с нами".

Гости смогли не только познакомиться с новым изданием, но и пообщаться с автором в неформальной обстановке.

Книга уже поступила в продажу в крупнейший книжный магазин Тюмени "Знание" и доступна на интернет-ресурсах Тюменского государственного университета, - сообщает Тюменская линия.