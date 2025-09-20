В тюменском университете вырастет число целевых мест для будущих учителей

В Тюмени более 30% педагогов – молодые, до 35 лет. За последние три года в учебные заведения города трудоустроено 453 молодых специалиста. Такие данные сообщила директор департамента образования Ольга Тренина на заседании в гордуме.

Для работы в школах привлекают студентов 3-4 курсов. Кроме того, абитуриенты могут попасть на целевые места и гарантированно получить работу после получения диплома. Несмотря на то, что новый учебный год в вузах только начался, уже есть планы на следующий: причем, число целевиков будет увеличено.

"На прием на целевое обучение в ТюмГУ в 2026 году размещено 135 предложений по специальности "Педагогическое образование", - сообщила Ольга Тренина.

В сфере образования Тюмени трудятся 13 337 высококвалифицированных специалистов, из которых 9 005 — педагоги. У 6 904 специалистов (76,7%) есть высшее образование, у 5 133 (57%) – первая или высшая категория, - сообщает Вслух.ру.