Тюменцы могут посетить выставку уникальных пуговиц

Камерную экспозицию "Пуговицы в моде", где собраны 80 подлинных экспонатов из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, представил музей-усадьба Колокольниковых 16 сентября. Выставка раскрывает удивительную историю превращения простой застежки в настоящий предмет искусства.
В стеклянной витрине расположились настоящие сокровища разных эпох. Древнейшие экспонаты — металлические пуговицы XVII–XVIII веков, созданные умелыми руками русских мастеров методом литья. Каждая из них хранит следы времени: потемневший металл, следы окисления и характерные загрязнения. Особое место в экспозиции занимают форменные пуговицы с геральдическими символами. Среди них — пуговица с гербом Тобольска, украшавшая мундир гражданских чинов Тобольской губернии, и изысканная пуговица с изображением двух львов, держащих щит с латинской
надписью, созданная в Западной Европе. Военная история представлена пуговицами Гренадерского саперного батальона с изображением скрещенных топоров, костра и щита, а также форменными пуговицами флотских экипажей с изящным якорем от знаменитой петербургской фабрики "Братья Бухъ".
"Каждая пуговица — это маленький рассказ о своем времени. В них отражены технологии
производства, социальный статус владельца и даже модные тенденции эпохи", - отметил
методист музея Тимофей Мельников.
Выставка будет работать до 30 января 2026 года. Стоимость билета — 50 рублей, - сообщает Тюменская линия.
