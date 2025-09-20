В Екатеринбурге завершились чемпионат и первенство России по танцевальному спорту

Тюменскую область на соревнованиях представили спортсмены команды формейшн "Вера" – 16 составов всех возрастов. В 10-ти состязательных категориях тюменцы завоевали золотые медали, в остальных – были в числе призеров, сообщили в пресс-службе региональной Федерации танцевального спорта.

В 25-й раз чемпионами России стали танцоры европейского состава "Веры". Воспитанники Михаила Ленского и Александры Постельняк представили программу "Кармен" – новинку этого сезона, премьера которой состоялась на чемпионате Тюменской области накануне. Латиноамериканская команда под руководством Марии Потаповой и Дмитрия Рощектаева также добилась победы. Судьи высоко оценили постановку "Движение чувств".

На вершине пьедестала оказались и юные танцоры: команды формейшн "Вера Старс", "Вера джуниорс", "Вера Герлс", "Вера Пионер" и другие.

Следующим крупным танцевальным событием станет новогоднее шоу "Формейшн Вера зажигает", которое ежегодно проходит в Тюмени. Также в планах у спортсменов участие в Кубке губернатора региона, празднованиях Дня победы и Дня области, фестиваль "Классика на Дворцовой". А еще баттл-фесты "Танцуй" и "Жарко", - сообщает Тюменская область сегодня.