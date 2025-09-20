Можно ли избавиться от маленьких рыжих тараканов насовсем

Маленьких рыжих тараканов в своих квартирах заметили жители дома на Лесобазе в Тюмени. 
– Основные причины их появления – неправильное хранение продуктов, мусора и пищевые отходы, повышенная влажность в помещении, антисанитария. А еще они могут прибежать от соседей, – рассказал дезинфектолог Петр Иванов.

При появлении такой живности эксперт советует регулярно проводить уборку, мыть посуду сразу после использования, хранить продукты в герметичных контейнерах и выбрасывать мусор каждый день.

В квартире следует заделать все щели, на вентиляционные отверстия натянуть сетки. Кроме того, стоит починить протекающие трубы, - сообщает Мегатюмень.
– Используйте инсектицидные гели, ловушки. Обрабатывайте места появления тараканов специальными спреями, – советует тюменцам Иванов.

