Как подготовить гряды под посадку озимых, посоветовала эксперт

Для посадки озимых культур важно выбрать не подтопляемый весной участок. Желательно соблюдать севооборот: на одной и той же грядке лук и чеснок можно выращивать раз в три года

Под перекопку вносим удобрения, в состав которых входят фосфор и калий, органику (перегной). Фосфорно-калийная подкормка положительно влияет на зимостойкость, развитие хорошей корневой системы, вызревание луковиц и их лежкость при хранении. Чеснок и лук не любят кислую почву, поэтому, для раскисления, можно добавить под перекопку доломитовую или известняковую муку, из расчета 200 гр/м2.

"Высаживаем чеснок и лук в одно время. Рекомендуем у чеснока выбирать самые крупные зубчики из головки. Для оздоровления посадочного материала, высеваем бульбочки. На следующий год они вырастут в однозубки, а еще через год - дадут полноценную головку. В почве чеснок укореняется быстрей, так как зачатки корешков у него уже имеются. А вот у лука их еще нет, поэтому ему нужно больше времени. Для посадки лука под зиму выбираем самую мелкую фракцию (овсюжок), -рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина

- Если вы отдали предпочтение более крупной фракции, то лук весной может уйти в стрелку и будет плохо храниться. Большую роль в укоренении играет влага, если осень сухая, то следует 2-3 раза полить грядки. Если осень дождливая, то естественной влаги будет вполне достаточно. Морозы не страшны озимым сортам луковичных культур, если они хорошо укоренились. Этот процесс можно и нужно контролировать. Через некоторое время после посадки выкопайте пару луковиц и ориентируйтесь на отросшие корешки, если недостаточно пошли в рост, полейте снова".

На зиму гряды с подзимними посадками можно замульчировать скошенной травой или опилками, но делать это нужно только после понижения температуры воздуха, по первому устойчивому холоду. Если закрыть посадки раньше, то это может спровоцировать рост, и растения пустят зеленые стрелки, - сообщает АиФ-Тюмень.