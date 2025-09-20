Специалисты по сопровождению детей с аутизмом прошли стажировку в Тобольске

Стажировка по сопровождению детей с аутизмом провели в Тобольске. Организатором выступили специалисты "Центра комплексной реабилитации "Родник" (г. Тюмень). Они собрали более. 60 слушателей из Тобольска и близлежащих территорий. Это педагоги образовательных и дошкольных организаций, специалисты учреждений социальной защиты, которые работают с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС), а также родители детей с аутизмом.

Перед участниками выступили заместитель руководителя по социальной реабилитации "Родника" Данил Варяев, ведущий специалист по социально-педагогической реабилитации Анна Карагодина, логопеды Светлана Володина и Юлия Муравьева и др.

"Мы аккумулировали опыт "Родника" для распространения его на территориях, ответить на основные вопросы, которые возникают у специалистов по работе с детьми с РАС, — поясняет Варяев. — Вопросы, как правило, одни и те же: как работать, на что обратить внимание, методики с доказанной эффективностью".

Программа включает в себя практические блоки, где о своем опыте рассказывают логоритмисты, логопеды, а также специалисты по АФК.

Проведение мероприятия на базе "Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Тобольска" поддержало местное Управление социальной защиты населения.

По материалам ЦКР "Родник".