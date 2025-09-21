Как поддержать близкого человека с болезнью Альцгеймер

21 сентября отмечают Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Врач-психиатр Тюменского научного кардиологического центра Елена Кузьмищева рассказала, как поддерживать близких с этим недугом. По ее словам, с прогрессированием болезни Альцгеймера человеку становится все труднее выполнять привычные и простые дела, такие как сходить в туалет, переодеться или сделать бутерброд. Это может вызывать недоумение и даже гнев у близких, которые привыкли видеть своих близких сильными и независимыми.

"Ошибки в быту могут вызывать бурю негативных эмоций и портить отношения между родственниками. Важно понимать, что прогрессирование деменции влияет на способность выполнять даже простые действия", — отметила Елена Кузьмищева.

Чтобы поддержать близких, важно благодарить их за помощь, вовлекать в бытовые дела и делать комплименты, где это уместно. Также следует избегать ругани и обвинений. Фразы вроде "Мама, ты с ума сошла?" или "Ну ты даешь! Всему тебя учить надо?" могут только усугубить ситуацию и ухудшить отношения. Как подчеркивает врач, деменция отнимает много функций, но важно сохранять достоинство человека, - сообщает КП-Тюмень.