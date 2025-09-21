В "Областном лечебно-реабилитационном центре" города Тюмени помогают восстановить здоровье

В "Областной лечебно-реабилитационный центр" города Тюмени поступила пациентка с жалобами на выраженную слабость и онемение в нижних конечностях. Передвигаться самостоятельно женщина не могла — лишь с помощью ходунков.

Причиной состояния стала декомпрессия позвоночного канала, возникшая на фоне удаления межпозвонковой грыжи пояснично-крестцового отдела. Это осложнение значительно ограничило двигательную активность пациентки и требовало комплексной восстановительной программы.

Регина Павлова, врач-невролог высшей квалификации, назначила для ее восстановления курс лечебной физкультуры, массаж, вихревые ванны для нижних конечностей, а также нейрометаболическую терапию. Такой комплексный подход позволил добиться положительной динамики: постепенно начала нарастать мышечная сила, улучшился контроль движений, - сообщила Ангелина Рагозина, пресс-секретарь ОЛРЦ (г. Тюмень).

"Сегодня пациентка уже делает первые шаги с тростью и осваивает подъем и спуск по лестнице. Мы перешли на второй этап реабилитации, главная цель которого — уверенная ходьба с тростью и дальнейшее укрепление мышечного корсета", — отметила доктор Павлова.