В Тюмени открылась бесплатная кулинарная школа для детей с ОВЗ

Открытие бесплатной кулинарной школы для детей с ОВЗ стало возможным в рамках социального проекта "Особая кухня". Проект реализуется при грантовой поддержке "Газпром нефти" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Участники программы – 20 детей от 7 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья. За время курса из 56 занятий ребята учатся готовить салаты, супы, горячие блюда и десерты.

На занятиях дети осваивают базовые навыки: учатся мыть руки, пользоваться кухонной утварью, соблюдать технику безопасности. Для ребят с особенностями восприятия используются специальные визуальные подсказки – карточки с фотографиями каждого этапа приготовления блюд.

– Главный принцип нашей программы – индивидуальный подход к каждому ребенку. Дети учатся не только готовить, но и обретают уверенность, открывают для себя новые возможности, – отмечает руководитель проекта Мария Белоус.

Практическая польза занятий многогранна: развитие мелкой моторики, самостоятельности, улучшение когнитивных способностей. Родители отмечают, что дети с удовольствием применяют полученные навыки дома, - сообщает Тюменская область сегодня.

Особое внимание уделяется социализации. Во время готовки дети учатся взаимодействовать друг с другом и педагогами. По словам мамы 11-летней Анечки Татьяны Потапушкиной: "Любой человек должен уметь работать руками, особенно наши дети. В связи с их особенностями они не будут осваивать сложные профессии, и единственный шанс их социализировать, адаптироваться в обществе – научить работать руками, дать в будущем рабочие профессии".