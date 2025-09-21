Стало известно, сколько готовы платить инженерам в Тюменской области

Организациям в Тюменской области требуются 259 инженеров без указания специализации, которые будут получать до 60 тыс. 860 руб.

Есть работа для 21 инженера производственно-технического отдела с зарплатой до 99 тыс. 333 руб. Примут пять главных инженеров, им будут платить до 96 тыс. 060 руб.

15 инженеров по охране труда смогут зарабатывать до 53 тыс. 450 руб.; 17 инженеров-проектировщиков – до 74 тыс. 958 руб.; восемь инженеров-конструкторов - до 75 тыс. 917 руб.; четыре главных инженера проекта – до 59 тыс. 500 руб.

Смогут найти работу инженеры-технологи: есть семь вакансий с зарплатой до 68 тыс. 939 руб. Шесть вакансий для инженеров-механиков – до 94 тыс. 867 руб.

Всего в списке департамента труда и занятости 201 профессия для служащих и 165 рабочих специальностей, - сообщает Вслух.ру.