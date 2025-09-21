Тюменские педагоги стали финалистами всероссийских конкурсов профмастерства

Тюменские учителя стали финалистами всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Они поборются за звания учителя, директора и воспитателя года, а также лучшего первого учителя, сообщили в пресс-службе ТОГИРРО.

На финал конкурса "Учитель года России" в Санкт-Петербург отправилась Мария Евдокимова, педагог математики и информатики гимназии №16. В Екатеринбурге Тюменскую область представят сразу два руководителя школ – Ольга Афонасьева, директор Ишимского лицея им. Е.Г. Лукьянец, и Оксана Емец из Тобольска. Воспитатель Боровского детского сада "Журавушка" Мария Латынцева продемонстрирует мастерство на конкурсе в Геленджике, - сообщает Тюменская область сегодня.



В число 30 лучших учителей начальных классов попала Мария Башарина – финалистка из ХМАО-Югры. Имена победителей и призеров конкурсов объявят накануне Дня учителя в Кремле.