С 8 месяцев 2025 года 15% пользователей в Тюменской области столкнулись с киберугрозами

С января по август 2025 года на компьютерах пользователей Тюменской области были зафиксированы вредоносные файлы, которые распространялись через съемные носители, в виде зашифрованных документов или в составе сложных инсталляторов.

Доля корпоративных пользователей, на устройствах которых были зафиксированы попытки заражения локальными угрозами, составила 13%. В то же время, 6,5% пользователей столкнулись с веб-угрозами, а среди корпоративных пользователей доля таких попыток составила 5%, сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

Кроме того, в 2025 году в Тюменской области 8% пользователей мобильных устройств стали жертвами кибератак. 65% пользователей получали вызовы с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество по обычной телефонной связи, а 7% — по WhatsApp*. Эти данные также были собраны на основе анонимизированной статистики приложения за январь — август 2025 года. * Принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России, - сообщает АиФ-Тюмень.