Проект по президентскому гранту реализуется в Онохинской детской школе

15:42 21 сентября 2025
Победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив стал коллектив Онохинской детской школы искусств. Проект "Живая музыка звучит" –инициатива преподавателей, направленная на приобщение школьников к живой классической музыке.

В составе творческой команды Онохинской ДШИ: преподаватели Алена Крупина, Софья Пахолкова, Ксения Панова и директор учреждения Валерия Чудакова.

С сентября по декабрь инициаторы проекта запланировали десять выездных концертов в рамках проекта "Живая музыка звучит". На выездных концертных программах преподаватели проводят просветительские лектории – эта инновационная для области практика позволит слушателям не только насладиться живой музыкой, но и глубже понять ее контекст и значение.

"Это особенно важно для детей, живущих в сельской местности, где доступ к таким мероприятиям ограничен. Проект поможет развить творческие способности ребят, повысить их уверенность в себе и расширить художественный кругозор", - отмечает коллектив детской школы искусств, - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

