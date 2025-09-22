Тюменцы могут поучаствовать в проекте для молодых медиаспециалистов

4 октября в 12 часов в "Конторе пароходства" пройдет открытие проекта "Лаборатория бренда". Участников ждут лекции от специалистов в области графического дизайна, PR, SMM, маркетинга и сторителлинга. Необходима регистрация в сообществе "Контора пароходства".

Присоединиться могут молодые люди от 18 до 35 лет, которые хотят развиваться в медиаиндустрии.

— 4 октября с 12:15 до 13:30 участников ждет лекция "Почему без коммуникации развалится даже крутая идея?" Ее проведет Максим Додонов, проектный менеджер креативного ателье "Пинк". На лекции эксперт расскажет, как писать так, чтобы вас понимали без раздражения, почему менеджеру важно использовать разные языки с заказчиком и командой.

С 13:40 до 14:55 Григорий Гущин, моушн-дизайнер "OZON Банка" и преподаватель Школы дизайна DH в Тюмени и BangBangEducation, представит лекцию "Основы растровой и векторной графики, допечатная подготовка".

— 11 октября с 11:15 до 12:15 состоится лекция "Коллаборативный PR: сила партнерских отношений". Ее проведет Дарья Краснова, ведущий PR-специалист Строительной экосистемы "Звезда".

В этот же день с 13:45 до 14:45 пройдет лекция "Брендинг. Влюбился в логотип, полюбил за внутренний мир". На встрече слушатели узнают, что такое бренд и как создать его сильным и запоминающимся.

— 18 октября с 12:50 до 14:05 маркетолог, основатель агентства MARKS & EVENTS и автор проектов в недвижимости и креативных индустриях, Ксения Осипова прочитает лекцию "Маркировка рекламы: как соблюдать правила и оставаться креативным". Слушатели узнают о юридических аспектах маркировки рекламы и их влиянии на креативные решения.

— 25 октября с 11:15 до 12:30 пройдет лекция "Воронка известности в диджитал: опыт Тюменского застройщика". Спикерами выступят Александр Боксгорн, руководитель отдела Performance рекламы digital-агентства Aerokod, и Даниил Бахарев-Сургутсков, руководитель креативного отдела этого агентства.

С 13:50 до 14:50 Юлия Гнаткивская, старший дизайнер креативного ателье "Пинк" и Есения Ромащенко, графический дизайнер "Пинк" проведут лекцию "Графический дизайн в реальной среде: от экрана до города", - сообщает Мой-портал.ру.

"Мы задумали "Лабораторию бренда" как площадку, где молодые специалисты в сфере медиа смогут получить нужные им компетенции, превратить свои идеи в реальные проекты, а также ближе познакомиться с экспертами и быстро меняющимся рынком. Мы хотим, чтобы каждая встреча давала практические навыки, применимые в дальнейшей профессиональной деятельности", — рассказала Ксения Чуприянова, руководитель "Лаборатории бренда".

18+