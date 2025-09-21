Всемирный День безопасности пациентов проходит под девизом: "Безопасная медицинская помощь для каждого новорожденного и каждого ребенка"

В 2025 году Всемирный День безопасности пациентов проходит под девизом: "Безопасная медицинская помощь для каждого новорожденного и каждого ребенка". В этом году он особенно важен для отделений новорожденных, ведь именно там начинается путь малыша к крепкому здоровью и благополучию.

Старшая медсестра отделения новорожденных ГБУЗ ТО "Роддом №2" Оксана Александрова Деревянко размышляет о том, почему важно выстраивать правильные коммуникации между мамами и средним медицинским персоналом для здоровья будущего поколения.

Один из главных аспектов работы "Роддома №2" — это создание доверительных отношений с молодыми матерями. Мама — это первый и самый важный источник любви и заботы для ребенка. За 2024 год и первые восемь месяцев 2025-го через заботливые руки сотрудников "Роддома №2" прошли 4 222 младенца. Здесь специалисты, как никто знают о том, как важно, чтобы между врачами, медицинскими сестрами и мамами царила атмосфера взаимопонимания, уважения и доверия.

"Медицинские сестры палатные нашего отделения, - говорит Оксана Александровна, - уделяют особое внимание разъяснительной работе с каждой молодой мамой. Они рассказывают ей обо всем, что касается здоровья и правильного ухода за ребенком. Это включает советы по кормлению, гигиене, профилактике заболеваний и многим другим вопросам, возникающим у молодых матерей".

Важно рассказать маме всю необходимую информацию доступным языком. Нужно избегать сложных медицинских терминов и давать понятные рекомендации, чтобы каждая мама смогла легко применять полученные знания дома.

Ключевым условием успешного грудного вскармливания является искреннее желание матери кормить ребенка грудью. Однако существуют и другие важные рекомендации, соблюдение которых поможет продлить период кормления грудью:

- убедится, что ребенок правильно захватывает грудь, чтобы избежать трещин и боли;

- кормить не реже 1 раза в 3 часа для поддержания лактации;

- использовать разные позы для удобства и равномерного опустошения груди;

- носить специальные бюстгальтеры для комфорта;

- давать сначала одну грудь до полного опустошения, потом другую;

- не допаивать водой, если врач не рекомендует. Грудное молоко обеспечивает и питание, и жидкость;

- мыть грудь, избегая частого использования мыла;

- минимизировать использование пустышек и бутылочек, чтобы не нарушить захват груди;

- при совместном сне обеспечьте безопасность малыша.

Благодаря таким мероприятиям рождается больше здоровых детей, уменьшается количество случаев инфекционных заболеваний и улучшается общее состояние малышей, - сообщает Мегатюмень.