За выходные Ялуторовский музейный комплекс принял более четырехсот гостей

На творческой площадке, в атмосфере усадебных вечеров XIX столетия, участников интерактивного мероприятия "Вечер в музейном саду" ждала встреча с историческими персонажами, игры прошлых лет, живая музыка, а также душевное чаепитие с хозяйкой вечера – М.К. Муравьевой-Апостол.

Музей "Торговые ряды" встречал организованную группу школьников из Тюмени. В экспозиции "Уездная читальня" ребята оживленно искали семь предметов, связанных с темой образования в разные периоды.

С 15 сентября музей "Торговые ряды" приглашает на мастер-класс "Роспись наличника".

Наши предки считали: "Окна - глаза дома". В старинных избах они всегда украшались наличниками, настоящими шедеврами деревянного зодчества.

На мастер-классе расскажут об истории и культурном значении русских наличников, основах росписи и передачи узоров. Участники смогут сами расписать акриловыми красками миниатюрный наличник с ажурными фрагментами. В результате получится декоративный магнит в виде старинного резного наличника.



