Куда сообщать о незаконных надписях на фасадах зданиях в Тюмени

Тюменцы сообщают о надписях, которые оставляют на фасадах зданий, гаражей, заборах.

Надпись может содержать наименование наркотика, интернет-сайта мошенников и прочие сомнительные послания. Поэтому следует как можно быстрее избавиться от подобной рекламы.

Сообщить о них можно на портале "Тюмень — наш дом" есть специальный раздел "Нарушение требований к внешнему фасаду зданий, сооружений, временных объектов и иных элементов благоустройства". Для отправки сообщения нужно авторизоваться, подойдет учетная запись госуслуг.



Каждое сообщение берется в работу, у него появляется статус. После того как "проблема решена", прилагается ответ и фотография с закрашенными надписями.



В частности, с начала сентября сигналы приходили с улиц Пермякова, Циолковского, Сургутской, Олимпийской, Осипенко, Малиновского, Комсомольской, Широтной, Мельникайте, Газовиков, - сообщает Вслух.ру.