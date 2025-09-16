За лето на тюменских дорогах погибло 13 мотоциклистов

17:09 16 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Каждое шестое ДТП в Тюменской области произошло с участием мотоциклистов, если в цифрах - 288, это больше прошлогоднего на 25%, сообщает ГАИ ТО.

Погибли 13 человек, 325 травмированы. Почти половина водителей мотоциклов и мопедов, попавших в ДТП, не имели прав. Большинство байкеров закончат мотосезон только с наступлением холодной погоды, поэтому автоинспекторы продолжают следить за их поведением на дорогах.

Теги: ГАИ , ДТП , мотоцикл , погибшие , статистика
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025