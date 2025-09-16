За лето на тюменских дорогах погибло 13 мотоциклистов

Каждое шестое ДТП в Тюменской области произошло с участием мотоциклистов, если в цифрах - 288, это больше прошлогоднего на 25%, сообщает ГАИ ТО.
Погибли 13 человек, 325 травмированы. Почти половина водителей мотоциклов и мопедов, попавших в ДТП, не имели прав. Большинство байкеров закончат мотосезон только с наступлением холодной погоды, поэтому автоинспекторы продолжают следить за их поведением на дорогах.
