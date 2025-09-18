Двух человек задержала Росгвардия на территории школы в Тюмени

В Тюмени сотрудники Росгвардии задержали людей, которые неадекватно вели себя на территории школы, и передали их полиции.

По данным силовиков, задержаны мужчина и женщина, которые неадекватно вели себя на территории школы, как конкретно они нарушили общественный порядок - не уточняется. "Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации поступил из школы №92 города Тюмени 18 сентября. На место оперативно прибыли экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Обстоятельства выясняются", - проинформировали в правительственном тг-канале.