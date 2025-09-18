Житель Тюмени зарезал отца и задушил мать из-за своих долгов перед банками

В Тюмени раскрыли двойное убийство, совершенное в июле этого года. О пропаже 66-летнего мужчины сообщили его соседи, после этого его тело было обнаружено в доме в деревне Головина, а тело его 73-летней супруги в квартире на улице Мориса Тореза, по делу об убийстве был арестован их 35-летний сын.

По версии следствия, у молодого человека накопились долги по банковским кредитам, после убийства родителей он рассчитывал вступить в наследство и продать их недвижимость, чтобы решить свои финансовые проблемы. Узнав, что отец уехал за город, он явился к нему в дом и нанес не менее 13 ударов ножом в шею, грудь и спину, попытался инсценировать ограбление и покинул место преступления. После этого вернулся в город и задушил мать в ее квартире.

"Проведен комплекс судебных экспертиз, проверка показаний на месте с участием обвиняемого, который дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - пишет СК РФ.