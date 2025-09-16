Пешеходный мост на жд-путями открыли в Тюмени

Проход по надземному пешеходному переходу через ж/д магистраль в районе железнодорожного вокзала со стороны улицы Привокзальной сегодня открыли в Тюмени, сообщает администрация города.
По данным "Тюменьгормоста", специалистам осталось только провести покрасочные работы, которые не будут мешать проходу жителей.
Работы выполнены раньше срока на две недели.
