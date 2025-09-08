Тюменец выступит в суперфинале Национальной студенческой лиги спортивной борьбы

В Санкт-Петербурге с 19 по 22 сентября пройдёт суперфинал Ассоциации "Национальная студенческая лига спортивной борьбы". Участники будут бороться за звание абсолютного чемпиона в каждой весовой категории, а также именную стипендию.

Сто самых талантливых студентов-борцов со всей России продемонстрируют свое мастерство в 10 весовых категориях по греко-римской и вольной борьбе. Тюменскую область на соревнованиях представит борец греко-римского стиля Руслан Арипов. Сопровождать спортсмена будет тренер-преподаватель Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Виталий Ильницкий.

Предварительные поединки пройдут 20 сентября с 13:00 до 18:00 (здесь и далее - время тюменское), финальные поединки состоятся 21 сентября с 16:00 до 19:00, награждение победителей и призёров запланировано на 19:30.

Ассоциация "Национальная студенческая лига спортивной борьбы" официально зарегистрирована 1 февраля 2022 года. Основными направлениями деятельности Лиги являются развитие в России греко-римской, вольной и женской борьбы, панкратиона и грэпплинга в России, организация крупных турниров по спортивной борьбе среди студенческой молодежи, а также подготовка резерва по данному виду спорта.