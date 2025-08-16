Развязку на Московском тракте могут запустить уже в этом году

Развязку на Московском тракте строят с опережением графика, что позволит запустить движение гораздо раньше заявленного к сдаче срока. Об этом ранее писал в своём телеграм-канале и глава региона, сообщили в ГЛавном управлении строительства Тюменской области.
По проекту срок сдачи в эксплуатацию - ноябрь 2026 года, однако если строители сократят тем, то запуск объекта возможен до конца 2025-го. На будущий год останутся работы по благоустройству.
На развязке строят восемь съездов. Общая протяжённость объекта - почти семь километров. Уже завершено возведение земельного полотна пяти съездов, построено 3 из 4 подпорных стен. Ведутся работы по устройству первого и второго слоя дорожного покрытия.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru