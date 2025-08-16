В центре Тюмени из-за ремонта закрыли крупную парковку

В Тюмени приступили к благоустройству парковки, прилегающей к скверу Леонида Згерского, с 18 августа она будет закрыта на период проведения работ, которые будут продолжаться два-три месяца, сообщил глава города Максим Афанасьев.

Вдоль улицы Челюскинцев уже устанавливают временный проход-ограждение.

"Трансформация стихийной парковки станет логичным продолжением сквера. Не переживайте – машино-места останутся, их будет 67, и при этом пространство станет более озеленённым, появятся дополнительные пешеходные связи, освещение и даже арт-объекты. Проект осуществляется за счёт средств инвестора. Я благодарен тюменскому бизнесу, который откликается на наши предложения делать Тюмень красивее и комфортнее", - сообщил Афанасьев.

Что касается арт-объектов, первый будет отсылать к названию улицы Челюскинцев - 13 апреля 1934 года завершилась операция по спасению участников арктической экспедиции на пароходе "Челюскин", и в Тюмени останавливался поезд со спасёнными челюскинцами. Второй арт-объект будет вторить швейной фабрике, чьё здание является частью сквера Леонида Згерского и парковки. Швейная мастерская была организована здесь в 1939 году.