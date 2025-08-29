174 тысячи детей Тюменской области за лето отдохнули в лагерях

Фото - Ассоциация «Мы вместе»

За три месяца в детских лагерях отдохнули и укрепили здоровье 174 тысячи ребятишек – 4 тысячи больше, чем год назад. Почти 800 детей, чьи отцы защищают наше Отечество, побывали в загородных лагерях, еще 3,5 тысячи – в лагерях с дневным пребыванием, сообщил губернатор Александр Моор.

В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне для ребят организовали множество мероприятий, посвященных подвигу нашего народа во время Великой Отечественной войны. Они познакомились с историями героев Тюменского края. Не прекращалась работа по профориентации. Юные тюменцы получили возможности для развития творческих и спортивных талантов.

"Благодарю сотрудников наших детских лагерей и центров за хорошую организацию летнего отдыха. А юным тюменцам желаю с новыми силами и хорошим настроением приступить к учебе", - написал в своем тг-канале Моор.