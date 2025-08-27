В Тюменской области активизировались клещи

В конце лета - начале осени в Тюменской области начинается второй пик активности клещей, поэтому жителям и гостям региона советуют при выездах или походах на природу надевать защитную одежду и использовать репиленты.

По данным на понедельник, с начала сезона к медикам по поводу присасывания клещей обратились более 12,8 тыс чеовек, в том числе прочти 2,3 тысячм- дети до 14 лет. Зарегистрировано 34 случая заболевания клещевым энцефалитом, 76 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита, поэтому своевременно получили иммуноглобулин, приводит данные региональное управление Роспотребнадзора.