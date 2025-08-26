Чем Нижневартовск угостит транзитных пассажиров рейса Лондон-Пекин?

Фото из тг-канала пресс-секретаря ФАВТ Артёмп Кореняко

Наконец-то на земле: пассажиры экстренно приземлившегося в Нижневартовске рейса, следовавшего из Лондона в Пекин, смогли покинуть борт и пройти в здание аэровокзала.

Изначально этому препятствовала серьезная загвоздка: у большинства иностранцев, естественно, отсутствовали российские визы, да и привычные им зарубежные банковские карты оказались бесполезны на территории России. Однако после нескольких часов вынужденного ожидания на борту, когда запасы воды и еды подошли к концу, ситуация каким-то образом разрешилась. Пассажиров провели в терминал, где им теперь предстоит подкрепиться.

Впрочем, рассчитывать на традиционные фиш-энд-чипс или утку по-пекински им вряд ли придется. Местное меню аэропорта предложит привычные для россиян блюда: шаурму, пиццу, хот-доги, разнообразную выпечку и комплексные обеды. Но есть надежда, что среди этого ассортимента найдется что-то по-настоящему сибирское, например, знаменитая строганина, которая могла бы стать незабываемым гастрономическим впечатлением посреди незапланированного приключения.

А уже вечером они полетят по маршруту - резервный самолет вот-вот прибудет в Нижневартовск.