Глава Тюмени рассказал о темпах ремонта городских дорог

За лето в Тюмени выполнен значительный объём работ по ремонту и восстановлению дорожного покрытия. В рамках фрезерования и текущего ремонта охвачено 648 тысяч квадратных метров дорог, что соответствует протяженности 38,5 км. Дополнительно проведен ямочный ремонт на площади 49 106 кв. м и работы по ликвидации колейности на 16 011 кв. м. Од хэтом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем телеграм-канале.

На оперативном штабе были детально рассмотрены выполненные поручения, в том числе ремонт участка на пересечении улиц Республики и Тульской площадью 2 800 кв. м.

На ряде объектов работы в активной фазе. Так, на проезде Солнечный выполняется ремонт на более чем 20 тысячах кв. м, ведется установка новых плавающих смотровых колодцев, дождеприёмных решеток и устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

На участке Тобольского тракта (от ул. Малышева до строения 101 по Тобольскому тракту) ведётся устройство верхнего слоя дорожного покрытия из ЩМА. Ремонт этого объекта на особом контроле.

На улице Ямской демонтирован существующий тротуар (12 кв. м), подготовлено песчано-щебеночное основание под установку бордюра.

Подрядчик прилагает усилия для скорейшего завершения работ на пересечении улиц Ленина и Первомайской, что позволит запустить движение транспорта.