Пассажиров китайского боинга накормят в аэропорту Нижневартовска горячей едой

Пассажиры и члены экипажа приземлившегося в Нижневартовске лайнера Air China перевели с борта самолета в международный терминал аэропорта Нижневартовска. По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука прибывших обеспечат горячим питанием и напитками, на месте дежурит медицинская бригада, сообщает тг-канал правительства округа.

Состояние пассажиров и членов экипажа удовлетворительное, все чувствуют себя хорошо. Прибытие резервного борта ожидается в 17:02 по местному времени.

По данным Росавиации, на борту было 15 членов экипажа и 251 пассажир. Для дальнейшей перевозки китайская авиакомпания решила направить в Югру резервный борт.