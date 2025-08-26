Более 80 пар в Тюменской области поженились 25 августа

10:10 26 августа 2025
Более 80 пар в Тюменской области решили официально оформить свои отношения  в символичную дату - 25.08.25, ЗАГСы области учли пожелания граждан и сделали возможным зарегистрировать брак в этот день.

В ЗАГСе Тюменского района регистрация брака в понедельник ничем не отличалась от массовых пятничных и субботних. Торжественную, теплую и душевную атмосферу во время церемоний бракосочетания создавали  Юлия Субботина и Юлия Малинина - Марш Мендельсона, поцелуй, объявление мужем и женой, обмен кольцами, танец, и конечно, "Горько" и "Ура" от гостей.

"Надеемся, что этот солнечный августовский день станет началом долгих, гармоничных супружеских отношений для всех пар, заключивших брак", - отметила начальник Управления ЗАГС Тюменского района Наталья Яркова.

Теги: ЗАГС , свадьбы
