Летевший из Лондона в Пекин Боинг сел в Югре

Самолет авиакомпании Air China, летевший из Лондона в Пекин, совершил посадку в Нижневартовске. По данным телеграм-канала BAZA, борт мог приземлиться из-за отказа двигателя, в самолете могут находиться до 311 пассажиров.

"Boeing 777-39L(ER) вылетел в 21:43 (UTC) из британского Хитроу, а сел в Нижневартовске в 06:23 (по мск). Самолет сел штатно, хоть и на одном двигателе. Огромный Boeing самостоятельно развернулся на полосе и дорулил на одном двигателе до перрона. По предварительным данным, пилоты выбрали Нижневартовск, так как погода там была в этот момент идеальная, а полоса очень длинная, то есть из ближайших аэродромов это было лучшим вариантом для такого огромного лайнера. Аварийные службы (скорые, пожарные и т.д.) пилоты не запрашивали", - отмечается в сообщении.