Летевший из Лондона в Пекин Боинг сел в Югре

11:45 26 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Самолет авиакомпании Air China, летевший из Лондона в Пекин, совершил посадку в Нижневартовске. По данным телеграм-канала BAZA, борт мог приземлиться из-за отказа двигателя, в самолете могут находиться до 311 пассажиров.

"Boeing 777-39L(ER) вылетел в 21:43 (UTC) из британского Хитроу, а сел в Нижневартовске в 06:23 (по мск).  Самолет сел штатно, хоть и на одном двигателе. Огромный Boeing самостоятельно развернулся на полосе и дорулил на одном двигателе до перрона. По предварительным данным, пилоты выбрали Нижневартовск, так как погода там была в этот момент идеальная, а полоса очень длинная, то есть из ближайших аэродромов это было лучшим вариантом для такого огромного лайнера. Аварийные службы (скорые, пожарные и т.д.) пилоты не запрашивали", - отмечается в сообщении.

NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025