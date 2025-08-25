Никита Селянинов из Ишима победил во всероссийском конкурсе культурных инициатив

Никита Селянинов из Тюменской области вошел в число четырех победителей конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства, который проходил на полях IV Международного детского культурного форума.

Большое спасибо тем, кто подал заявку на участие в конкурсе. В каждой инициативе чувствуется трепетное отношение и огромное уважение к подвигу наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Мы, несомненно, поддержим начинания юных участников форума, как и многие другие проекты, посвящённые священным для нашей страны историческим событиям. Пусть эти идеи живут и развиваются. Ведь сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма очень важны для будущих поколений", - отметила министр культуры Ольга Любимова.

IV Международный детский культурный форум проходил с 21 по 23 августа во Дворце пионеров на Воробьевых горах в Москве. Конкурс детских культурных инициатив этого года посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. По данным РИА Новости, в финал и стали победителями Александра Удовиченко из Севастополя с проектом интерактивной карты "Улицы моего города", Серафима Хлопушина из Самары с циклом коротких роликов для подростков "Культурный код Победы", Маргарита Акулова из Омской области с перекладной анимацией "Рыжик из сорок первого" и Никита Селянинов с проектом, посвященном единению и укреплению связей между старшим и младшим поколениями - "Победа в сердце каждого живет!".