Семейным счетом готов пользоваться каждый третий россиянин

По результатам опроса ВТБ, 31% россиян готовы открыть совместный счет со своими близкими для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок. У каждого пятого такой счет уже есть, больше всего таких пользователей в Центральном округе и Москве, где их доля достигает 24%. В Уральском федеральном округе — 21%

Основным аргументом в пользу совместных счетов россияне считают быстрое достижение финансовых целей – так высказались 26% опрошенных. Еще 22% отмечают удобство совместного контроля расходов, а 18% ценят прозрачность и возможность отслеживать все траты и накопления.

Более трети россиян отметили, что совместные счета позволят накопить на крупную покупку, четверть – на путешествие или отпуск, 17% считают, что продукт поможет накопить на ремонт.

Мнения об оптимальной сумме для перечисления на счет разделились: более трети россиян готовы перечислять на совместный счет от 10% до 20% своего дохода. Каждый четвертый респондент считает, что сумма должна зависеть от конкретной цели. Более 20% своего бюджета на общий счет готовы направлять 8% россиян, а минимальные 5% — всего 7% опрошенных.

Также россияне определили, какие функции должны быть в совместных счетах для большего удобства. Почти половина опрошенных считает обязательными уведомления о транзакциях, 45% ждут возможности установки лимитов на траты, 44% хотят простого управления несколькими пользователями, а для четверти респондентов важны инструменты для достижения совместных целей.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин: