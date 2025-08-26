Тюмень входит в топ-10 наиболее привлекательных для переезда городов России

В топ-10 городов по миграционной привлекательности вошли Калининград, Новороссийск и Ярославль, далее следуют Сочи, Краснодар, Тюмень и Санкт-Петербург, Казань, Севастополь, Смоленск, Москва на 11-м месте, пишет РИА Новости.

Первые три города лидируют в топе наиболее привлекательных для переезда городов, с точки зрения россиян, меньше всего граждан планируют перебраться в Нижневартовск, Якутск и Новокузнецк, сообщает информагентство со ссылкой на результаты исследования доктора политических наук, декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева.

Исследование миграционных потоков основано на изучении намерений переселиться или купить недвижимость в городах с населением более 250 тысяч человек.Отмечается, что вместе с большим числом желающих поселиться в Москве или купить в столице недвижимость существует и обратный поток мигрантов, намеренных переехать в другой город России. Такие россияне приехали в столицу на заработки и не планируют оставаться на постоянное жительство.

Павел Селезнев:

Мы исходим из того, что за качество жизни люди "голосуют ногами", перебираясь туда, где им будет лучше. Туда, где выше доходы и доступность жилья, качество медицины и образования, чище вода и воздух, лучше экология и климат, выше безопасность, а также прочие составляющие качества жизни людей.

Исследование проводилось в три волны в течение этого года, в нем поучаствовали почти 12 тысяч человек.