Моор провел встречу с участниками и наставниками "Боевого кадрового резерва"

В Тюмени завершился первый образовательный модуль регионального проекта "Боевой кадровый резерв", с его участниками встретился губернатор Александр Моор. Он ответил на все поступившие из зала вопросы как организационного плана, так и личных аспектов жизни, а после предложил рассмотреть формат менее официального общения в дальнейшем.

Первый модуль длился 11 дней, за это время прошло 20 лекций, 9 практических занятий и 18 часов индивидуальных консультаций, 10 творческих вечеров, день наставника. Спикерами стили ведущие лекторы ВШГУ РАНХиГС, ТюмГУ и представители органов власти.

Александр Моор:

Всемы получили новый очень интересный опыт. Я уверен, что для участников программы "Боевой кадровый резерв" этот модуль прошел с пользой. Сегодня интересно получитьобратную связь: что понравилось, что было особенно интересным, чего не хватало и что нужно добавить, чтобы мы это учли в разработке программ на следующий образовательный модуль. ... Для наставников это тоже новый жизненный и управленческий опыт, они тоже вместе с вами будут учитьсябыть наставниками, помогать, развиваться либо усилить себя в том направлениипрофессиональной работыдля себя сформировали либопомочь определиться, к какой новой цели двигаться.

Предварительно участники БКР проанализировали модуль в целом. Самым полезным, на их взгляд, стали новые знания, общение, практика. Самым запоминающимся событием они считают встречу с наставниками, которая прошла сегодня и каждый познакомился со своим наставником. Словом, которым можно описать в целом модуль - познавательно.

Напомним, более тысячи человек проявили интерес к этому проекту, после нескольких уровней тщательного отбора в первый поток попали 34 ветерана СВО, в том числе три женщины.