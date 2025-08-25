Чистые игры готовятся провести в Тюмени

Тюменских активистов обучили механике проведения экологических мероприятий в рамках проекта "Чистые игры". В Тюмени такие мероприятия запланированы на 20 сентября на трех локациях в разных частях города, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

"Чистые игры" — это экологический фестиваль в формате командных соревнований по уборке и сортировке мусора с элементами квеста, образовательными активностями.

Общественный деятель, создатель и руководитель экологического волонтерского проекта "Чистые игры" Дмитрий Иоффе лично провёл образовательную площадку для тюменских общественников.

В первый день стажировки на площадке Молодежной резиденции "Башня" тюменцы осваивали теоретическую часть. Эксперты рассказали, какую информацию важно учесть при выборе места, как привлечь ресурсы для организации мероприятия, заинтересовать жителей для участия в командных экологических соревнованиях.

Практическую часть во второй день отрабатывали на городском пляже озера "Круглое". Активисты тренировались в подготовке площадки, а также во взаимодействии с командами участников. В стажировке приняло участие порядка сорока тюменцев. Они попробовали себя как в качестве организаторов, так и в качестве участников тренировочной игры.

По итогам игры собран и отсортирован мусор на зеленой территории вокруг пляжа. Весь собранный мусор во время игры будет вывезен обществом с ограниченной ответственностью "Тюменское экологическое объединение". Самых активных участников тренировочной игры наградили призами.