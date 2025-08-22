Гастрофест "TNF рекомендует" начался в Тюмени

Гастрономический фестиваль "TNF рекомендует" проходит в Тюмени с 21 августа по 20 сентября, его партнерами и участниками стали более двадцати ресторанов и баров города.

Участвующие в фестивале рестораны отобраны организаторами в соответствии с высокими требованиями уровня сервиса, качества блюд и напитков. В меню будут как авторские сибирские специалитеты, так и блюда международной кухни.

Организаторы отмечают, что цель проекта — создать проверенный гастрономический маршрут и поддержать высокие стандарты культуры питания в Тюмени.

Исполнительный директор форума TNF Владимир Илющенко на открытии фестиваля особо подчеркнул, что он даст возможность участникам форума не только эффективно поработать, но и набраться новых впечатлений, больше узнать о регионе, гостеприимстве и с комфортом провести свободное время, а местным рестораторам и отельерам - повысить компетенции и получить прибыль от пребывания гостей.

Виктория Курашова, руководитель департамента гостеприимства TNF:

Мы хотим продемонстрировать нашим гостям Тюмень с ее лучших сторон: показать, насколько здесь вкусно и комфортно. Уверены, что впечатление о регионе складывается в том числе из того, как гости смогли устроить свой быт в городе. Мы помогаем сформировать положительные впечатления. А это, по сути, вклад в инвестиционную привлекательность Тюменской области.

В фестивале участвуют устричный ресторан LODKA, гастробар "Другое Дело", рестораны Cremant, Mestia, "#СибирьСибирь", Principle, "Банковский клуб", "Горячий цех", CAFE 15/86, траттория "МиниСыроварня" и сырная лавка "Сыроварня", рыбный ресторан "Посейдон", ресторан-музей "Чум", азиатское бистро “ОФУДЗИ”, бары FRESCA, "Водокачка", "Шампанзе", "Ржавый дед", "Д.Иванович", TNG Tangiers Lounge, "ЭХО" и рюмочная "Правда". В проекте также караоке-клубы "ARTICHOKE", "Интонация", "Шаляпин" и банные комплексы "Городские парильни" и "Сибирские хоромы".