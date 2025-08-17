В Тюмени пройдет гастрофестиваль "TNF рекомендует"

21 августа в Тюмени стартует гастрономический фестиваль "TNF рекомендует". Он продлится до 20 сентября и пройдет сразу в 20 ресторанах города.

Для участия в фестивале отобраны заведения, где, по мнению организаторов Промышленно-энергетического форума TNF, представлен высокий уровень обслуживания, а также гарантированное качество блюд и напитков.

В меню будут не только сибирские специалитеты, но и блюда разных кухонь мира. Жители и гости города получат уникальную возможность попробовать лучшие блюда ресторанов по специальной цене. Кроме того, участники форума смогут получить в подарок эксклюзивный коктейль от партнера фестиваля-компании "Белуга". Для получения комплимента необходимо предъявить бейдж участника, - сообщает Пресс-служба TNF.

"Мы хотим продемонстрировать нашим гостям Тюмень с ее лучших сторон: показать, насколько здесь вкусно и комфортно. Уверены, что впечатление о регионе складывается в том числе из того, как гости смогли устроить свой быт в городе. Мы помогаем сформировать положительные впечатления. А это, по сути, вклад в инвестиционную привлекательность Тюменской области", - подчеркнула Виктория Курашова, руководитель департамента гостеприимства TNF.