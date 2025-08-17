Куда в Тюмени можно сообщить о брошенном автомобиле

Бдительные тюменцы сообщают о брошенных автомобилях, для таких обращений есть специальный раздел на портале "Тюмень — наш дом".

У многих машин отсутствуют либо повреждены колеса. Нет и других кузовных деталей, к примеру, капота или дверей. Есть автомобили с выбитыми фарами.

"Брошенок" обнаруживают в разных районах города — на улицах Республики, Пермякова, Харьковской, Щербакова, Кармацкого, Газовиков, Семенова, Чаплина, Протозанова и др.

Чтобы направить обращение, нужно авторизоваться на портале https://dom.tyumen-city.ru/ (можно по учетной записи госуслуг), выбрать в реестре обращений "Брошенный разукомплектованный автомобиль", указать адрес, отсутствующие детали, добавить фото при наличии, - сообщает Вслух.ру.