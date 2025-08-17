"Мари Ванна" из Тюмени показывает спектакли в санаториях

Тюменская театральная студия старшего поколения "Мари Ванна" представляет спектакли в оздоровительных и культурных учреждениях региона. Ближайший показ состоится в санатории "Тараскуль" 2 сентября.

В репертуаре "Мари Ванны" несколько спектаклей. Так, в 2025 году в Тюмени состоялся показ "Бабушкиных сказок". Это документальный спектакль, где непрофессиональные актеры старше 55 лет делятся своими личными историями, превращая их в удивительные сказки. Как отмечает руководитель студии "Мари Ванна" Любовь Климентьева, зрителям такая постановка очень нравится, - сообщает Тюменская линия.

"Сказки показали в региональном центре сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов. Дети были в восторге, выходили с нами на сцену", — вспоминает она.

Затем тюменок пригласили в санаторий "Тараскуль", где они показали документальный спектакль "Саженцы", также выходили на сцену в мультицентрах в разных микрорайонах города.

"С "Саженцами" мы выступили 13 раз. Нас ждут в библиотеках, других местах. Наши актрисы очень активные, они и сами ищут площадки", — добавила руководитель театральной студии старшего поколения "Мари Ванна". 2 сентября отдыхающие в "Тараскуле" увидят "Бабушкины сказки".

12+