Презентацию уникальной книги рецептов провели в Тюмени

Уникальный сборник рецептов из дикорастущих растений Сибири появился благодаря трехлетней работе программы "Зеленые сокровища Сибири". Книга, подготовленная Викторией Бондарь и Александрой Калгиной, представляет собой не просто сборник рецептов, а настоящее путешествие в мир сибирской кухни.

Социальная программа развития экологической культуры "Зеленые сокровища Сибири" реализуется при поддержке губернатора Тюменской области. За три года участники проекта провели масштабную работу по исследованию и картированию мест произрастания дикоросов на юге региона.

Основные направления работы программы включают исследование и цифровизацию мест произрастания дикоросов, обучение определению, сбору и заготовке растений, формирование навыков экологичного использования природных ресурсов и проведение теоретических и практических занятий

В 2023 году проект вышел на новый уровень, став промышленным предприятием и торговым брендом. Несмотря на сложности с сертификацией, команда успешно запустила линейку из девяти экологически чистых продуктов на основе местных трав.

"Гримуар Сибирской кухни" представлен в двух форматах: традиционное печатное издание и цифровой вариант, который скоро появится на официальных ресурсах проекта.

Книга станет доступна широкому кругу читателей, позволяя познакомиться с уникальными рецептами сибирской кухни и традициями использования дикоросов, - сообщает Тюменская область сегодня.