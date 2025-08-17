Тюменский медиасериал о детско-родительских отношениях посмотрели более 300 тыс. раз

Все части сериала "В контакте" появились в сети. В нем исследуют сложные взаимоотношения между подростками и их семьями. По его завершении команда проекта собрала для родителей памятку с полезными рекомендациями от детского психолога и опубликовала ее в сообществе "Своим примером" во ВКонтакте.

Четырехсерийная история рассказывает о двух подростках, сталкивающихся с ограничениями и непониманием со стороны родителей. Через реальные жизненные ситуации сериал показывает, как можно преодолеть конфликты и выстроить доверительные отношения.

Каждый эпизод сопровождается профессиональным видеоразбором от детского психотерапевта Ирины Ивановой. Она объясняет мотивы поведения героев и дает практические советы родителям по построению здоровых отношений с детьми, - сообщает Мой-портал.

— Подростковый возраст — время поиска себя, и родителям стоит не давить, а поддерживать. Подростку важно чувствовать, что его мнение уважают, даже если с ним не согласны. Как показано в сериале, запреты без объяснений только отдаляют детей от родителей. Наш проект — это наглядное пособие, как через диалог можно найти решения, которые устроят обе стороны, — рассказала руководитель проекта "В контакте" Алена Геленидзе.

Сериал "Вконтакте" собрал 300 тысяч просмотров, а общий охват составил 500 тысяч пользователей. В качестве полезного бонуса команда проекта опубликовала в сообществе "Своим примером" сжатые рекомендации психолога и чек-лист для родителей.

Просвещающий медиапроект "Вконтакте" тюменки Алены Геленидзе стал победителем конкурса "Росмолодежь.Гранты" и получил финансовую поддержку в размере 530 тысяч рублей. Он посвящен психологическому просвещению родителей подростков в Тюменской области. Цель проекта — создать доверительные отношения между родителями и детьми.