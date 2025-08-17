Некоторые тюменские школьники к 11 классу уже знают о будущей профессии

28,8 % от общего числа школьников в Тюменской области готовы к самостоятельному выбору будущей профессии. 21,4 % опрошенных хорошо информированы о существующих специализациях и знают, какими навыками для этого нужно обладать, сообщает региональный центр опережающей профессиональной подготовки.

Такое тестирование проекта единой модели профориентации "Билет в будущее", реализуемой в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", прошли ребята по всей России - всего почти 51 тыс. учащихся 11 классов. Большинство выпускников этого года (71,7%) либо четко определились с профессией, либо находились в активной стадии выбора. При оценке специалисты учитывали уверенность школьников в своих силах, уровень

самостоятельности и ответственности в вопросах выбора профессии, уровень знаний о

профессионально важных качествах, - сообщает Тюменская линия.