Некоторые люди могут столкнуться с проблемами во время медитации, считает эксперт

Концентрация на своих мыслях и чувствах во время медитации может привести к эмоциональным всплескам, особенно у тех, кто долгое время подавлял свои негативные эмоции и избегал тревожных мыслей.

Медитирующие рискуют столкнуться с внутренними проблемами, которые они старались игнорировать. Анна Давыдова, эксперт в области психического здоровья, предупреждает, что для людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) медитация может быть полезной, но есть риск: вспоминая травматические события, они могут заново переживать сильные эмоциональные страдания и застревать в них.

Также медитация опасна из-за возможности изоляции и ухода от реальности. Погружение в себя может стать способом избегать проблем, ведь проще сидеть в позе лотоса и представлять себя бестелесным существом, чем принимать решения и нести ответственность. У некоторых людей медитация может вызвать деперсонализацию и дереализацию — ощущения, что окружающий мир нереален, а человек отстранен от своего тела или мыслей. Эти состояния могут быть крайне опасными и привести к саморазрушительным действиям.

Анна Давыдова также подчеркивает, что заниматься медитацией без предварительной консультации с врачом и поддержки специалиста строго не рекомендуется при наличии психических расстройств, таких как шизофрения, психозы, депрессия, биполярное аффективное расстройство, пограничное расстройство личности или панические атаки. Кроме того, практики осознанности могут негативно сказаться на физическом состоянии: из-за гипервентиляции могут возникнуть проблемы с дыханием, а также затекшие ноги, боли в спине и дискомфорт в шее, - сообщает Мегатюмень.