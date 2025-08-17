Тюменцев приглашают на лимонадную встречу

21 августа в 19 часов в мультицентре "Моя территория" пройдет "Лимонадная встреча". Там молодые люди смогут улучшить заявки на грантовые конкурсы форума "УТРО" и "Росмолодежь.Гранты", 2 сезон. Эксперты окажут поддержку в доработке проектов, а каждый участник получит лимонад с полезными рекомендациями.

Регистрация доступна в официальном сообществе "Мультицентр "Моя территория | Тюмень" во ВКонтакте.

На событии участникам расскажут, как избежать типичных ошибок, получат практические инструменты и вдохновение для реализации своих идей. Формат мероприятия включает диалог с победителями прошлых лет и интенсивную работу с экспертами над проектами.

На диалоговой площадке "Вкус победной заявки" участники пообщаются с победителями прошлых сезонов конкурса Алесей Никитиной (инициатива "О, творчество") и Татьяной Остапчук (проектная лаборатория "ПРОвектор"), - сообщает КП-Тюмень.

— "Лимонадная встреча" — это наше желание помочь ребятам, которые подают свои проекты на грантовый конкурс. Мы намеренно ушли от формата лекций, потому что через живой диалог с теми, кто уже прошел этот путь, участники смогут не только снизить тревожность, но и реально прокачать свою заявку. Лимонад с подсказками — это и символ нового свежего подхода, и полезный инструмент в руках участника, — поделилась Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра "Моя территория".