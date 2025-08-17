Тобольская сельская школа стала центром технического творчества

Школа в селе Малая Зоркальцева Тобольского района стала центром технического творчества благодаря учителю Алексею Цейнеру. В учебном заведении обучается около 200 учеников, созданы условия, не уступающие городскому "Кванториуму".

Переезд из Казахстана в 2014 году открыл для Алексея новые возможности. По приглашению директора местной школы он вместе с супругой-педагогом переехал в Малую Зоркальцеву, где с энтузиазмом взялся за развитие технического творчества.

Под руководством Цейнера работают кружки по робототехнике, 3D-моделированию, авиамоделированию и микроконтроллерам. Ученики реализовали десятки проектов, некоторые из которых получили признание на всероссийском уровне.

Особое достижение – разработка тренажера-экзобота для реабилитации детей с ДЦП. Ученик Александр Сацко создал устройство, себестоимость которого в пять раз ниже заводских аналогов. Тренажер оснащен уникальной системой определения безопасного маршрута и дополнительными функциями.

Еще один перспективный проект – разработка промышленного робота-манипулятора от ученика Матвея Иванова. Его конструкция на основе планетарного редуктора может существенно повысить эффективность производственных процессов, - сообщает Тюменская область сегодня.